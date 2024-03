L’ex allenatore di Nico Gonzalez a Olé: “Giocava come ala, ma sentivo che avrebbe fatto meglio come numero nove”

Alfredo Berti, ex allenatore di Nico Gonzalez è stato intervistato da Olé, noto portale argentino. Tra i vari argomenti ha parlato di come ha cambiato il futuro di Nico ai tempi dell’Argentinos juniors: “Giocava come ala, ma sentivo che avrebbe fatto meglio come numero nove”. Con Berti in panchina, Nico mise a segno 7 gol in 25 presenze. Al termine di quella stagione, grazie anche a questo cambiamento, venne venduto allo Stoccarda per circa 12 milioni.

