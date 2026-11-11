L'esperto del Calcio Nordico: "Njie ha un grandissimo potenziale. Per caratteristiche mi ricorda Gervinho"

Protagonista in questo inizio di campionato con la Fiorentina, Alieu Njie, è stato convocato dalla Svezia per le prossime partite di Nations League. Prima volta, ma non l'ultima, secondo l'esperto del Calcio Nordico Vincenzo Di Pinto

Protagonista in questo inizio di campionato con la Fiorentina, Alieu Njie, è stato convocato dalla Svezia per le prossime partite di Nations League. Prima volta, ma non l'ultima, secondo l'esperto del Calcio Nordico Vincenzo Di Pinto, intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Pentasport: "Già da inizio anno si parlava molto bene di lui, soprattutto che potesse essere utile alla causa e funzionale al gioco della Fiorentina. Dopo l'esonero di Grosso è arrivato Paolo Vanoli che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Per un giocatore avere la fiducia del mister è importante e sicuramente un punto di riferimento. Questa serie di performance per me non è una sorpresa. La chiamata con la Svezia deve essere un punto di partenza. Mi auguro che questa convocazione sia una delle tante. Potter, il CT della nazionale scandinava, è un allenatore che punta sui giovani.

"E' bravo, tuttavia ancora gli manca qualcosa. Non sono mancanze negative. Ha margini di miglioramento importanti. Ha una caratteristica essenziale, che nel campionato italiano hanno in pochi; salta l'uomo. Alla lunga, questa abilità fa la differenza, creando superiorità numerica e fornendo strappi e soluzioni. Anche Gervinho, giocatore molto simile, veniva criticato perché si mangiava i gol; ai tempi rispondevo che arrivava 10 volte a partita davanti alla porta facendo 70 metri".