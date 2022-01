L’errore nel titolo di Pedullà su Piatek, le sue parole non sono state riportate in maniera esatta nel titolo

Nel corso della puntata di ieri di ViolaFun, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Piatek quando gli è stato chiesto della possibilità di arrivo alla Fiorentina. Nell’articolo pubblicato ieri avevamo dato un titolo che non ha rispecchiato le parole esatte pronunciate da Pedullà, nel quale riportiamo per precisione di cronaca, esattamente quello che lui ha detto sulla questione:

“Non mi risulta la Fiorentina in prima fila per Piatek perchè a Firenze farebbe il vice, Piatek vuole fare il titolare anche perchè non ha avuto un’esperienza straordinaria, ha molto in Turchia, ci sta provando il Genoa, lui al momento non ha sciolto le riserve. Non lo vedo come un vice, ma non perchè lui non sia un vice perchè io penso che Piatek abbia l’aspirazione di fare 18 partite da qui a giugno, non due spezzoni, due volte in Coppa Italia e una volta chissà quando”.

