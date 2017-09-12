Leonardo Petri: "Alcuni sembrano più tifosi dei Della Valle che della Fiorentina"
Leonardo Petri si esprime sui tifosi pro Della Valle.
Il giornalista Leonardo Petri nel suo ultimo pezzo scritto per calciomercato.com sorride alla bella vittoria della Fiorentina, ma invita a non fare confusione nell'attribuzione delle responsabilità. Ecco alcuni stralci del suo discorso:
"Pioli e la squadra restano la parte sana fra i vari comparti viola ma questo si sapeva. L'importante è non attendersi più di quanto questi ragazzi possano dare. Difficile poter chiedere l'Europa, molto più utile tutelare la squadra, lasciarla lavorare in tranquillità, scindere le responsabilità di ciò che è accaduto negli ultimi anni a Firenze. [.....] dall'altra i difensori ad oltranza della proprietà e del direttore generale. Per loro ogni vittoria va attribuita ai Della Valle, al Presidente e al direttore generale ed è l'occasione per attaccare la parte di tifoseria che non la pensa come loro. Un clima surreale con quest'ultimi che spesso sembrano più tifosi dei Della Valle che della Fiorentina".