L'entourage di Viery fa tappa a Firenze: "Un incontro molto speciale con la nostra stella"

L'entourage di Viery si è recato a Firenze per incontrare il difensore della Fiorentina

L'entourage di Viery ha fatto tappa a Firenze per incontrare il giovane difensore della Fiorentina, reduce da due presenze da titolare contro Atalanta e Sassuolo. A rendere noto l'appuntamento è stata la stessa agenzia che rappresenta il calciatore, attraverso un post pubblicato su Instagram.



"Un incontro molto speciale!", si legge nella didascalia che accompagna una fotografia insieme al classe 2005 e alle maglie viola donate ai collaboratori dell'agenzia. Presenti all'incontro Marcio Cordeiro, Fabio Donato e Vinicius Prates.



L'agenzia ha poi sottolineato il momento positivo del giovane difensore, descrivendolo come un proprio talento e rimarcando le buone prestazioni offerte in questo avvio della sua esperienza nel calcio europeo: "Eravamo con la nostra stella Viery questo mercoledì, durante una visita in Italia. Un atleta titolare della Fiorentina e protagonista di buone prestazioni all'inizio della sua carriera nel calcio europeo".