Le probabili formazioni: ballottaggio Piatek Cabral, gioca Venuti. Nella Juve torna Bonucci dal 1′

Filtrano le prime indiscrezioni di formazione per il match di domani tra Juventus e Fiorentina valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

JUVENTUS

Padroni di casa guidati da un Allegri che si affiderà al secondo portiere Perin ed affiderà la difesa al rientrante dall’inizio Bonucci coadiuvato da Rugani con De sciglio e Cuadrado sugli esterni. Centrocampo a tre con Danilo adattato in cabina di regia, Zakaria e Rabiot ai suoi lati. Maglia da titolare per Vlahovic, affiancato da Kean e da Bernardeschi.

JUVENTUS 4-3-3: Perin; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Zakaria, Danilo, Rabiot; Bernardeschi, Vlahovic, Kean.

FIORENTINA

Mister Italiano opterà per molte meno rotazioni. In potta confermato Terracciano, con Venuti (ancora al posto di un Odriozola che torna però tra i convocati) e Biraghi sugli esterni, Milenkovic e Igor in mezzo. Centrocampo che dovrebbe essere composto da Duncan Torreira e Amrabat, con il tridente offensivo che vedrà il ballottaggio tra Piatek e Cabral per il ruolo di centravanti, con Saponara e Nico Gonzalez ai loro lati.

FIORENTINA 4-3-3: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Torreira, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Piatek (Cabral), Saponara.

