Lazio-Fiorentina finisce 1-0 all’Olimpico. Pedro regala ai biancocelesti la vittoria

Primi minuti di gara iniziati a ritmo basso, le due squadre si studiano. All’11’ minuto Lazio pericolosa con Immobile, il giocatore biancoceleste si smarca e calcia, la palla va larga. Al 21′ cross dentro di Biraghi, arriva Vlahovic ma non riesce a colpire bene il pallone. Al 23′ Duncan mette dentro un cross per Martinez Quarta ma l’argentino colpisce male. Al 31′ Pedro pericoloso ma Milenkovic salva in angolo. Al 34′ Lazzari crossa dentro per Immobile ma il giocatore non riesce ad arrivare bene all’impatto con il pallone. Al 42′ Lazio che parte in contropiede Lazzari si infiltra bene centralmente e va al tiro ma Terracciano risponde presente.

Al 50′ buona sponda di Vlahovic, Castrovilli va al tiro murato, arriva Torreira da dietro ma spara distante dalla porta di Reina. Al 52′ Lazio in vantaggio all’Olimpico contro la Fiorentina. Pedro sblocca il risultato dopo una bella trama di gioco dei biancocelesti. Finisce 1-0 per la Lazio.

