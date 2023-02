L’audio di Di Biagio su Zaniolo: “Cerebroleso, non capisce un ca**o. L’ho sfondato e mandato in tribuna”

Spuntato un audio in cui l’ex CT della Nazionale Under 21 Luigi Di Biagio commenta l’addio di Zaniolo alla Roma, raccontando l’episodio risalante ai tempi della nazionale dove il giocatore classe 99 fu allontanato dal ritiro azzurro: “Sono la persona sbagliata per parlarne, io l’ho mandato via dall’Under 21, l’ho sfondato, l’ho mandato in tribuna sperando che potessi prenderlo in tempo ma niente, quando uno è cerebroleso. Oggi tutti mi dicono che avevo ragione, questo è un problema grande per lui, per la vita, non capisce un ca**o…”

