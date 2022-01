L’approdo di Pjatek spinge Kokorin sempre più lontano da Firenze, il Khimki è interessato

Secondo quanto riportato da La Nazione, con l’ingaggio di Krzysztof Piątek, la compagine viola ha ulteriormente confermato, semmai ce ne fosse ancora necessità, la netta intenzione di non voler più puntare su Kokorin come alternativa del titolarissimo Vlahovic.

La non esaltante parentesi italiana di kokorin, coadiuvata dall’ingaggio di Pjatek, lo ha tuttavia reso anche poco appetibile in sede di calciomercato e, sempre secondo quanto riferito dal quotidiano italiano, solamente i russi del Khimki avrebbero dimostrato un concreto interesse per il tesserato viola, facendo però intendere di essere intenzionati ad un investimento low cost.

PJATEK E’ ARRIVATO A FIRENZE. ORA VISITE MEDICHE E FIRMA, POI SARA’ UN CALCIATORE DELLA FIORENTINA