Lang e Lucca ai ferri corti con il Napoli, possono partire a gennaio. In estate seguiti anche dalla Fiorentina

I due attaccanti azzurri sono tra i più bersagliati dalla piazza e il Napoli cercherà di trovargli una soluzione già nella finestra invernale di calciomercato

Il Napoli potrebbe essere costretto a intervenire in maniera significativa nel reparto offensivo durante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la situazione di Noa Lang e Lorenzo Lucca sarebbe diventata particolarmente complicata, tanto che per il quotidiano sarebbe ormai "impossibile continuare con Noa Lang e Lorenzo Lucca, soprattutto per ragioni ambientali". La dirigenza azzurra starebbe quindi valutando nuove soluzioni per l’attacco.

In estate il nome di Lang era rientrato anche nel cast per gli esterni offensivi della Fiorentina, mentre Lucca era stato valutato dal club Viola come possibile sostituto di Moise Kean, salvo poi virare su Mateo Pellegrino e Beto.