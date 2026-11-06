L'amico di Joao Mario: "Domenica vuole dimostrare alla Juventus che hanno sbagliato a mandarlo via"

Il portoghese si prepara a sfidare il suo ex club. Il suo amico racconta

Domenica sera, al Franchi, João Mário si troverà di fronte al proprio passato. Il terzino portoghese affronterà la Juventus, società che lo ha portato in Italia e con cui è ancora legato da un contratto. In vista della sfida, la redazione di TuttoJuve.com ha intervistato in esclusiva Pedro Silva, uno dei suoi migliori amici, per raccontare le sensazioni del giocatore in vista dell'incrocio con i bianconeri.

Ritorno al passato per João Mário... Che tipo di prestazione ti aspetti da lui contro la Juventus? "Mi aspetto una prestazione molto positiva da lui. João è migliorato tanto nelle ultime partite, dove ha mostrato una buona forma e una crescente fiducia. Mi aspetto che sia molto coinvolto sulla fascia, che si spinga in avanti e che contribuisca molto in fase offensiva. È lì che può davvero fare la differenza. Spero sinceramente che possa offrire un'altra grande prestazione".

Hai avuto modo di sentirlo in questi giorni? "Sì, ho parlato molto con lui negli ultimi giorni. Mi ha detto che giocare contro la Juventus è sempre speciale. È il club che lo ha portato dal Portogallo in Italia, ed è ancora legato a loro da un contratto. Credo che partite come questa siano anche un'importante opportunità per lui di dimostrare ancora una volta il suo valore. Ne è ben consapevole e vuole offrire la migliore prestazione possibile".

Sappiamo che voleva restare, ma la scorsa estate sono state prese altre decisioni. Secondo te, João sentirà il desiderio di riscattarsi contro la Juventus? Assolutamente, è anche un'occasione per dimostrare alla Juventus che forse hanno commesso un errore mandandolo in prestito. Ma questo è il calcio. Sono sicuro che se continuerà a giocare al livello mostrato nelle ultime partite, avrà molte altre importanti opportunità in futuro".

"Se dovesse segnare, sono certo che non festeggerebbe. João è una persona molto rispettosa, con forti valori, ed è davvero una persona speciale. Conosce la Juventus e comprende i valori del club, e nutre un enorme rispetto per la società, per tutte le persone che ha incontrato da quando è arrivato in Italia e per tutto ciò che la Signora rappresenta per lui".