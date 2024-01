L’allenatore del Borussia blinda Reyna: “Lui è fantastico. Mi aspetto che sia a mia disposizione venerdì”

L’allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Bochum, vinto dalla squadra di casa 3-1. Si è soffermato sulla situazione di Giovanni Reyna, nome accostato alla Fiorentina nelle scorse ore. L’allenatore è stato chiaro: vorrebbe trattenere il centrocampista statunitense a Dortmund. Le sue dichiarazioni:

“Gio è un giocatore fantastico. Ovviamente non è felice quando non gioca”, ha detto Terzic, “Si vedeva che Gio è capace di influenzare il gioco dalla panchina. Aveva molta fiducia, è riuscito a creare alcune situazioni pericolose, ma è stato un po’ sfortunato nel finalizzare in una o due situazioni. Mi aspetto che sia a mia disposizione venerdì”. Ha poi concluso: “Non ho sentito nient’altro. Gio è sotto contratto, Gio è un nostro giocatore e oggi è entrato bene”.

