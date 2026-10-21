L’AIA ferma Di Bello dopo i disastri di Firenze. Non arbitrerà la prossima giornata di Serie A

L'arbitro Marco Di Bello è stato fermato per un turno di campionato

Fiorentina-Como ha lasciato dietro di sé numerose polemiche arbitrali, con diversi episodi contestati, dal fallo su Pedro Goncalves al presunto fuorigioco sul gol di Pongracic. Una situazione sempre più tesa, che ha portato a un vero e proprio scontro tra la Fiorentina e l’AIA.

Nel frattempo, proprio dall’Associazione Italiana Arbitri sono arrivati provvedimenti che alimentano ulteriormente le polemiche: l’arbitro della gara, Marco Di Bello, è stato fermato e non dirigerà nessuna partita di Serie A nel prossimo weekend. Nessuna sanzione, invece, per il varista Paterna.