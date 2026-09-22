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L’agente di Ranieri: “Con Vanoli è tornato protagonista, ha dimostrato di essere affidabile”

Mario Giuffredi ha parlato di Ranieri e Parisi

A cura di Andrea Pagni
22 settembre 2026 12:33
L’agente di Ranieri: “Con Vanoli è tornato protagonista, ha dimostrato di essere affidabile” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Mario Giuffredi è intervenuto al R Star Palermo Football Meeting organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, Consiglio Ordine Avvocati di Palermo, Lumsa e Comune Di Palermo

"Ranieri è diventato un titolare, ha dimostrato di essere affidabilissimo. Giocatore che con Vanoli ha fatto bene e col suo ritorno è tornato protagonista. Farà il suo ottimo campionato. Parisi viene da una rottura del crociato, aspettiamo che ritorni a gennaio e che riprenda il percorso dell'anno scorso, dove era uno dei migliori giocatori della Fiorentina". Lo scrive Tuttomercatoweb

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