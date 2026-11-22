L'agente di Dragusin assicura: "Sarà al meglio a febbraio, è stato fermo un anno e mezzo"

"La Fiorentina ha il riscatto obbligatorio per Radu, Paratici lo conosce fin da quando era bambino"

L'agente di Dragusin, Florin Manea, ha parlato al portale web rumeno Digisport.ro del momento del difensore della Fiorentina. Queste le sue parola:

"Ho visto la partita contro la Polonia e alcune fasi della partita contro la Bosnia ed Erzegovina. Radu ha giocato bene. Ho detto che penso che raggiungerà la sua forma migliore intorno a febbraio. Ha bisogno di tempo. Rimanere fermo per un anno e mezzo non è facile.

È sulla strada giusta, gioca nella Fiorentina. È normale commettere errori, tutti commettono errori. La maggior parte dei suoi progressi sono in aumento. Vogliamo sempre di più, questo è chiaro. Ha già disputato 13 partite con la Fiorentina. Il riscatto è obbligatorio. Conosco Fabio Paratici molto bene da molto tempo e conosce Radu fin da quando era bambino ".

