L’agente di Allegri attacca la Juventus: “Credo resti, ma con questa proprietà può accadere di tutto”

Giovanni Branchini, agente tra gli altri del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri a Radio DeeJay ha parlato del futuro del suo assistito con una certa tranquillità ma anche frecciatina alla proprietà bianconera: “Rimane alla Juve? Io penso di sì. A meno che qualcuno non decida di mandarlo via, questo è sempre possibile, vedremo quale saranno le idee della Juve. Ha un contratto e ha dimostrato il suo legame con il club” “Decideranno e valuteranno loro. Di solito si cambia un allenatore quando non si è soddisfatti. Voglio vedere come potrebbero non essere soddisfatti, ma con questa proprietà può succedere di tutto”

