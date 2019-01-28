"Lafont gioia e dolori. Muriel e Chiesa di altra categoria. Norgaard un disastro, Pioli..."

Questo ciò che scrive Benedetto Ferrara sulla Repubblica questa mattina:"[...] Alla fine fila liscio al termine di una partita convulsa piena di errori e miracoli, con alti e bassi che segnano la stra...

Questo ciò che scrive Benedetto Ferrara sulla Repubblica questa mattina:

"[...] Alla fine fila liscio al termine di una partita convulsa piena di errori e miracoli, con alti e bassi che segnano la strada di un portiere graziato dall’arbitro (rinvio demenziale e gol annullato a Giaccherini dal Var) e fenomenale a parare un rigore a Pellissier, quello che avrebbe potuto significare il 3-3.

La prima cosa da dire di questa vittoria fuori casa, che comunque segue l’onda di quella di Torino in Coppa, è che Chiesa e Muriel sono giocatori di un’altra categoria Stavolta crolla la difesa, incerta dall’inizio alla fine perfino nei suoi uomini più affidabili. Pezzella, per esempio, in ritardo nelle chiusure aeree. L’assenza di Milenkovic (influenzato) ha complicato la situazione e a centrocampo la presenza di Norgaard è stata un problema, perché Giaccherini ha fatto più o meno tutto quello che voleva, tanto che Pioli ha tolto il danese dopo quarantacinque minuti per rimettere Veretout davanti alla difesa. [...]"