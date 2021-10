“L’affare Kokorin è una truffa all’italiana. Impensabile dare quell’ingaggio a uno fermo da mesi”

Anzor Kavazashvili, ex portiere della Russia ed esperto di quel calcio, è intervenuto ai microfoni di Sport24, gettando ombre sul trasferimento di Kokorin alla Fiorentina:

“Non voglio dire nulla su Kokorin ma è una storia molto oscura. Non ha giocato in Russia per sei mesi ed è andato in un buon club italiano per uno stipendio enorme, cosa abbastanza inspiegabile. Dopo questo trasferimento però, adesso non è più un calciatore. Se Kokorin fosse rimasto a Sochi, sarebbe stato il protagonista della nazionale. È stato rovinato da questa truffa all’italiana”.

INTANTO BURDISSO SI RACCONTA