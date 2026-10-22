Lady Mandragora saluta Firenze: “Una parte di noi resterà sempre qui, grazie per averci tenuti stretti”

Il saluto della moglie di Mandragora a Firenze

La moglie di Rolando Mandragora ha deciso di lasciare ai social il suo saluto a Firenze dopo il trasferimento della famiglia dell’ex viola a Torino, queste le sue parole:

“Ciao Firenze. È difficile trovare le parole giuste per salutare un posto che è stato casa. Qui è nata la nostra famiglia.

In questa città ci siamo promessi per sempre, la proposta, la nostra promessa di matrimonio, e mille ricordi che porteremo ovunque. Grazie per averci tenuti stretti. Per averci visti diventare noi. Una parte di noi rimarrà sempre qui".