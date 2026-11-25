La terza maglia doveva esordire per il Fibonacci day. Ma Joma continua a negare che sia ispirata a lui

La maglia doveva esordire contro il Monza, il 23 Novembre: giornata mondiale di Fibonacci

Aveva fatto molto discutere la terza maglia della Fiorentina fatta in collaborazione con lo sponsor tecnico Joma. La presenza di simboli che ricordavano la croce pisana e la sezione aurea di Fibonacci (conosciuto come Leonardo il pisano) aveva fatto storcere la bocca a molti tifosi.

In quei giorni però Joma con un comunicato aveva chiarito che quei simboli non erano riferiti alla croce pisana, e che quella raffigurata sulla maglia non era la sezione aurea di Fibonacci.

Citando testualmente il brand spagnolo scriveva: “Non vi è alcun riferimento a Fibonacci, non ci sono simboli che richiamano la storia e l’identità pisana.” Eppure il sospetto che in realtà fosse ispirata veramente a lui resta.

Come se non bastasse il simbolo iconico che rappresenta Fibonacci nel mondo raffigurato al centro della maglia, c’è un altro dettaglio che alimenta i sospetti.

La terza maglia infatti è stata presentata durante la sosta e come da consuetudine avrebbe dovuto esordire per la partita successiva, ossia la sfida con il Monza. Partita che si è giocata il 23 Novembre che puta caso si tratta della giornata mondiale di Leonardo Fibonacci. Il cosiddetto Fibonacci day.

Poi è stata la società viola a fare dietrofront e snobbare la terza maglia, ma l’esordio pensato prima delle polemiche era con il Monza. A pensar male si fa peccato, ma una maglia con disegnato il simbolo del lavoro del matematico pisano e che doveva esordire nella giornata a lui dedicata il dubbio che fosse ispirata a lui ci resta. Anche se Joma continua a negare