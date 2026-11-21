La Serie A riparte dopo la sosta: il Como supera il Cagliari, la Lazio travolge il Lecce

Dopo la sosta per le Nazionali arrivano due vittorie nelle gare delle 15: il Como supera il Cagliari, mentre la Lazio travolge il Lecce

Torna in campo la Serie A dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Il programma del pomeriggio si è aperto con due sfide alle 15:00, entrambe terminate con una vittoria casalinga. Il Como ha superato il Cagliari per 2-0, mentre la Lazio ha avuto la meglio sul Lecce con un netto 3-0.

Como-Cagliari 2-0: decidono Ramon e Da Cunha

Il Como riparte con una vittoria davanti al proprio pubblico. La squadra lariana ha superato il Cagliari per 2-0 grazie alle reti di Ramon e Da Cunha, conquistando tre punti importanti alla ripresa del campionato.

Lazio-Lecce 3-0: Noslin trascina i biancocelesti

Continua invece il momento positivo della Lazio, che si conferma in ottima forma e supera il Lecce con un convincente 3-0. Protagonista Noslin, autore di una doppietta, mentre Frattesi ha chiuso definitivamente i conti al 90', firmando la terza rete biancoceleste.