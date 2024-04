La Roma scrive alla Lega: “Vogliamo giocare lunedì a Bergamo e sapere la data di Atalanta-Fiorentina”

La Roma fa un’altra richiesta alla Lega Calcio, chiedendo di salvaguardare le squadre che giocano in competizioni europee e quelle che dovrebbero giocarci l’anno prossimo. Oggi verosimilmente verranno comunicate le date ufficiali della 36esima giornata di Serie A, e la società giallorossa, che già si era lamentata per il recupero di Udinese-Roma giocata giovedì scorso, ha scritto una lettera alla Lega per chiedere di poter giocare Atalanta-Roma lunedì 13 maggio invece di domenica per poter riposare un giorno in più dopo la semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen (che si giocherà giovedì 9 maggio in Germania. Sarà molto difficile convincere la Lega Calcio dato che mercoledì 15 maggio è prevista la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, così i bergamaschi avrebbero solo due giorni di riposo e per questo la società giallorossa ha chiesto di posticipare di 24 ore anche la sfida tra la squadra di Gasperini e i bianconeri di Allegri; ma anche questa proposta verrà molto probabilmente rifiutata perché i tifosi di entrambe le squadre si sono già organizzate per raggiungere il capoluogo italiano per assistere alla finale della coppa nazionale.

Inoltre la Roma ha anche chiesto che venga comunicato il recupero di Atalanta-Fiorentina, partita annullata per il malore che ha colpito Joe Barone; perché i neroblu e i giallorossi stanno lottando punto a punto per la conquista del quinto posto, che quest’anno vorrebbe dire Champions League, anche se sembra obbligatorio aspettare le sfide di bergamaschi e gigliati nelle rispettive coppe europee per avere una data certa per recuperare il match della 29esima giornata di Serie A.

“Tale richiesta – si legge nella lettera – deriva non solo dalla centralità di questa partita (Atalanta-Roma, ndr) ai fini della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma anche dalla esigenza di tutelare e garantire l’integrità del Campionato di Serie A, che siamo sicuri rappresenti un nostro comune obiettivo, al fine di costruire un prodotto di valore che sia credibile per tutti i soggetti interessati, dalle istituzioni ai tifosi”.

