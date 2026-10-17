La Roma affonda il Genoa: De Rossi resta a 4 punti come la Fiorentina, davanti solo al Venezia
La squadra di De Rossi cade 2-0 all'Olimpico sotto i colpi di Castro e Lulli. Il Genoa resta a quota 4 punti, appaiato alla Fiorentina
ll Genoa cade all'Olimpico contro la Roma e resta invischiato nelle zone più pericolose della classifica. Il 2-0 maturato nella ripresa condanna i rossoblù a un'altra battuta d'arresto: la squadra di Daniele De Rossi rimane ferma a 4 punti, appaiata alla Fiorentina e ad altre formazioni, con il solo Venezia a fare peggio a quota 3.
Primo tempo, due traverse e poche emozioni
L'avvio vede il Genoa provare a mettere in difficoltà i padroni di casa con un pressing alto. La Roma fatica inizialmente a trovare spazi, mentre gli ospiti cercano di sfruttare le occasioni in ripartenza. Al 30' è Mora a sfiorare il vantaggio di testa, costringendo il portiere giallorosso a un intervento importante.
La Roma risponde al 31' con Balerdi, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce la parte alta della traversa. Al 33' è invece El Shaarawy a centrare il legno con una conclusione dal limite, dopo un errore difensivo romanista. Si va al riposo sullo 0-0, con due traverse a caratterizzare la prima frazione.
Castro sblocca la gara, Lulli chiude i conti
La partita cambia al 50'. Castro inventa una giocata di grande qualità nell'area genoana, controlla il pallone e supera il portiere con uno splendido scavetto, portando avanti la Roma.
Il Genoa prova a reagire, ma fatica a costruire occasioni realmente pericolose. Al 58' Messias riesce a sfondare sulla linea di fondo, senza però trovare la conclusione giusta. La Roma gestisce il vantaggio e al 68' trova il raddoppio: Soulé crea l'occasione, Pellegrini calcia verso la porta e la deviazione di Vasquez favorisce Lulli, che firma il 2-0. La partita prosegue senza squilli significativi sino al triplice fischio.
Genoa e Fiorentina appaiate a quota 4
La sconfitta pesa soprattutto per le conseguenze sulla classifica. Con questo risultato, il Genoa resta fermo a 4 punti e, in attesa delle gare di domani, condivide una posizione delicata con la Fiorentina e altre squadre. Soltanto il Venezia, a quota 3, si trova più in basso.