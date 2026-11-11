"La rivoluzione estiva di Paratici non sta funzionando, lo dicono i numeri. Servono almeno 4 acquisti"

Il giornalista Failla boccia il mercato estivo di Paratici e della Fiorentina

Il lavoro svolto da Fabio Paratici durante il mercato estivo della Fiorentina non sta producendo, almeno per il momento, i risultati attesi. È questa l'analisi di Fabrizio Failla, giornalista della Rai, che in un'intervista a News.superscommesse.it ha individuato alcune delle criticità emerse nella costruzione della rosa viola, indicando anche gli interventi necessari in vista della sessione invernale.

"Lo dicono i numeri che la rivoluzione di Paratici non sta dando i frutti desiderati. La squadra è stata rinforzata, sicuramente, ma a tratti.

C'è stato un calo importante di De Gea, che forse era prevedibile. La fascia sinistra è debole: pure il Venezia ha messo in difficoltà i viola da quella parte. A gennaio non ci sarà bisogno di fare una rivoluzione della portata di quella estiva, ma di effettuare ancora diversi acquisti sì. In particolar modo servono un centrale di difesa, un centrocampista che stia nel mezzo, un terzino sinistro e un'alternativa a De Gea".