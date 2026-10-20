La Repubblica scrive: "Pioli traghettatore per la Juve, per il futuro si punta tutto su Inzaghi"

L'ex tecnico viola potrebbe allenare i bianconeri fino a giugno

La panchina della Juventus trema e il futuro della guida tecnica bianconera entra in una fase di profonda riflessione. La pesante sconfitta interna per 0-3 rimediata contro la Lazio, unita alle prime palpabili tensioni scoppiate all'interno dello spogliatoio, ha fatto scattare un campanello d'allarme che i vertici societari non possono più ignorare. Per il momento la posizione di Luciano Spalletti resta confermata, ma si tratta di una fiducia a termine: i prossimi impegni tra coppa e campionato saranno decisivi per stabilire se il tecnico toscano potrà proseguire la stagione o se si arriverà al definitivo divorzio.

Nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, a Torino si prefigura una netta spaccatura tra il sentimento dei tifosi e la visione della dirigenza. La piazza bianconera spinge con forza per il grande ritorno di Antonio Conte, mai dimenticato dai sostenitori della Vecchia Signora. Il tecnico leccese, dal canto suo, sarebbe pronto a subentrare anche subito a campionato in corso, superando la sua storica reticenza verso i contratti in corsa.

La società di Corso Galileo Ferraris, tuttavia, guarda a scenari differenti. Secondo quanto riportato da la Repubblica, la dirigenza starebbe valutando un profilo diverso per gestire un'eventuale emergenza immediata: quello di Stefano Pioli. L'ex allenatore del Milan è considerato il "traghettatore" ideale, una figura d'esperienza capace di ricucire lo spogliatoio, riportare serenità nell'ambiente e condurre la squadra fino al termine della stagione senza stravolgimenti tattici o contrattuali.

L'idea di non legarsi a un progetto pluriennale a metà campionato nasce dalla volontà di programmare con calma la rifondazione tecnica a partire dalla prossima estate. Per la panchina del futuro, la Juventus sta infatti vagliando due profili ben precisi, entrambi messi davanti a Conte nei piani societari: da un lato Francesco Farioli, protagonista di un'ottima parentesi alla guida del Porto e da tempo in attesa di una chiamata importante dalla Serie A; dall'altro Simone Inzaghi, pronto a rientrare nel massimo campionato italiano dopo l'esperienza trascorsa in Arabia Saudita.

Senza margine d'errore, la Juventus si appresta ora ad affrontare due impegni chiave nel giro di pochi giorni: giovedì 22 ottobre la sfida europea contro il Rennes, seguita dalla trasferta di campionato contro il Lecce domenica 25 ottobre. Due partite che si preannunciano già decisive non solo per la classifica, ma per il futuro dell'intera stagione bianconera.