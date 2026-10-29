La Repubblica riporta: "Se Sarri perde a Firenze, l'esonero è già deciso con Tudor pronto"
Il tecnico toscano potrebbe essere sollevato dal suo incarico in caso di sconfitta
La sfida tra Fiorentina e Atalanta non rappresenta soltanto un incrocio cruciale per la classifica, ma si carica di significati profondissimi soprattutto per i due tecnici in panchina, attesi da un vero e proprio banco di prova per il loro futuro.
Viola in difficoltà: per Vanoli è tempo di reazione
Momento particolarmente complicato per la Fiorentina di Paolo Vanoli. Sebbene la posizione del tecnico non sia attualmente in bilico, la squadra è chiamata a un'immediata inversione di rotta per uscire da una spirale decisamente negativa.
Il recente trittico di sconfitte consecutive ha fatto sprofondare i gigliati nelle zone calde della graduatoria, occupando attualmente il penultimo posto. La gara contro i bergamaschi diventa così l'occasione ideale per ritrovare compattezza, morale e punti pesanti.
Atalanta sotto pressione: Sarri si gioca la panchina
Decisamente più critica la situazione in casa nerazzurra per Maurizio Sarri. L'avvio di stagione dell'Atalanta è rimasto al di sotto delle aspettative della vigilia, generando malumori e un clima di forte contestazione nella piazza.
Le indiscrezioni stampa parlano chiaro: la panchina dell'ex tecnico di Lazio e Napoli scotta terribilmente. In caso di un ulteriore passo falso, l'ombra di Igor Tudor si fa sempre più concreta, con il tecnico croato già pronto a subentrare per dare una scossa immediata all'ambiente.