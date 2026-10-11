La Repubblica riporta: "La Fiorentina non ha margini d'errore, il calendario fa spavento"

I viola iniziano un calendario terribile da ora in avanti

Incubo a Marassi: La Fiorentina Crolla a Genova e Vede i Fantasmi dei Bassifondi

FIRENZE — Un brusco risveglio. Dopo una sosta passata con la speranza che il peggio fosse passato e che da Genova potesse iniziare un nuovo campionato, la Fiorentina inciampa a Marassi, perde 2-1 e viene riagganciata proprio dal Grifone nei bassifondi della classifica. Con un calendario adesso difficile — Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus — in cui serviranno motivazioni e forza per ripartire. A decidere in negativo è stato il primo tempo, chiuso 2-0 dopo un approccio inaccettabile: fermi, impauriti, distratti. A poco è servito il forcing finale, l’autogol di Vasquez che ha riaperto la partita e una ripresa giocata in maniera sufficiente. La rimonta si è fermata su qualche occasione e un palo di Ndour.

Approccio shock e difesa svagata

Vanoli sorprende alla lettura delle formazioni affidando il ruolo di trequartista a Oulai, con Beto preferito a Pellegrino e Gnonto sull’esterno sinistro. L’approccio viola è però disastroso, passivo, inerme. Il Genoa ne ha approfittato e si porta sul doppio vantaggio in un quarto d’ora: l’1-0 firmato da Osmajic su dormita generale della difesa, il 2-0 di Messias dopo un errore madornale di Ranieri che buca un intervento facile dentro l’area. Per la prima mezz’ora la Fiorentina è lenta, impaccata e poco pericolosa: Gnonto segnerebbe il 2-1 ma il gol viene annullato per millimetrico fuorigioco di Valdepeñas, tre piccoli bagliori nel finale di primo tempo ma nulla di più.

Delusione nella ripresa: la reazione non basta

Nella ripresa due cambi immediati — Njie per Oulai e Viery per Ranieri — la Fiorentina alza il baricentro e palleggia di più, ma per venti minuti non trova il pertugio giusto. Il 2-1 arriva con un pizzico di fortuna: cross di Jimenez e Vasquez che nel tentativo di liberare mette il pallone nella propria porta. Ndour colpisce anche un palo, ma non basta.