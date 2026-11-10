La profezia di Cassano: “La prossima squadra di Allegri sarà la Fiorentina, la chance gliela darà Paratici”
Per Cassano Allegri ripartirà dalla Fiorentina
A cura di Andrea Pagni
10 novembre 2026 11:13
Secondo Antonio Cassano la prossima squadra di Max Allegri sarà la Fiorentina. Infatti ieri a Viva el Futbol ha spiegato:“Lo dico oggi, siamo a novembre del 2026. Quando Allegri sarà cacciato da Napoli l’altra chance lui l’avrà alla Fiorentina con Paratici, te lo dico già adesso. Tanto lui è Paratici cascano sempre in piedi. Segnatevelo e ricordatevelo, 9 di novembre