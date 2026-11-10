La profezia di Cassano: “La prossima squadra di Allegri sarà la Fiorentina, la chance gliela darà Paratici”

Per Cassano Allegri ripartirà dalla Fiorentina

Secondo Antonio Cassano la prossima squadra di Max Allegri sarà la Fiorentina. Infatti ieri a Viva el Futbol ha spiegato:“Lo dico oggi, siamo a novembre del 2026. Quando Allegri sarà cacciato da Napoli l’altra chance lui l’avrà alla Fiorentina con Paratici, te lo dico già adesso. Tanto lui è Paratici cascano sempre in piedi. Segnatevelo e ricordatevelo, 9 di novembre