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La profezia di Cassano: “La prossima squadra di Allegri sarà la Fiorentina, la chance gliela darà Paratici”

Per Cassano Allegri ripartirà dalla Fiorentina

A cura di Andrea Pagni
10 novembre 2026 11:13
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La profezia di Cassano: “La prossima squadra di Allegri sarà la Fiorentina, la chance gliela darà Paratici” -
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Secondo Antonio Cassano la prossima squadra di Max Allegri sarà la Fiorentina. Infatti ieri a Viva el Futbol ha spiegato:“Lo dico oggi, siamo a novembre del 2026. Quando Allegri sarà cacciato da Napoli l’altra chance lui l’avrà alla Fiorentina con Paratici, te lo dico già adesso. Tanto lui è Paratici cascano sempre in piedi. Segnatevelo e ricordatevelo, 9 di novembre

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