La posizione di Mastantuono fa discutere, Bressan sicuro: "Deve partire da esterno"

"Sul fatto che qualcuno dice che è un po' egoista io dico aspettiamo, deve ancora farci vedere le sue doti di rifinitura che secondo me ci sono"

L'ex Fiorentina, Mauro Bressan, è intervenuto a Radio Firenze Viola soffermandosi sul profilo di Franco Mastantuono. Ecco le sue parole:

"Per me deve partire da esterno. La questione è capire dove deve ricevere la palla. Io lo vedo bene esterno ma un po' più avanti, sulla trequarti, non troppo basso. Tante volte lui fa tanti dribbling in zone rischiose del campo perché non può fare altrimenti. Sul fatto che qualcuno dice che è un po' egoista io dico aspettiamo, deve ancora farci vedere le sue doti di rifinitura che secondo me ci sono. Poi certo in fase di non possesso deve dare una mano, lo fanno bene dall'altra parte anche Gnonto e Njie. Da questa parte, quella di Mastantuono, c'è un po' più di genio e quindi ci si aspetta magari un po' di meno difensivamente, ma dà comunque una mano con grande applicazione. E invece sulla fase di finalizzazione ha tante soluzioni, ovviamente una grande tecnica ma anche tempismo nel tiro, deve capire col tempo quando c'è bisogno di tirare e strappare e quando no".