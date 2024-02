La più grande lezione Italiano non l’ha data a Sarri ma a chi lo aveva massacrato per la formazione

La Fiorentina contro la Lazio ha vinto nel modo più bello. In rimonta, davanti ai propri tifosi, contro un grande avversario diretto concorrente per l’Europa, giocando meravigliosamente bene e poi, che non guasta mai, lo ha fatto nello scetticismo generale. Infatti prima della partita, alla lettura della formazione, tantissimi tifosi sui social avevano vomitato sentenze e astio contro Vincenzo Italiano per un assetto diverso dal solito: la scelta di far giocare Bonaventura sulla stessa linea di Arthur e con una formazione che vedeva contemporaneamente in campo Nico Gonzalez, Belotti, Beltran, Sottil e lo stesso Bonaventura non era affatto piaciuta con messaggi di resa, di sconcerto e di attacco al tecnico colpevole, secondo questi intenditori da tastiera, di essersi consegnato alla squadra biancoceleste giocando in quel modo.

Ma sul campo è stato un dominio totale con 90 minuti fatti di possesso palla, occasioni su occasioni, gol segnati, rigore sbagliato, 4 pali e soprattutto un solo tiro concesso alla Lazio con una difesa quasi perfetta e un Terracciano spettatore non pagante. Un capolavoro tattico di Italiano che ha completamente imbrigliato Sarri e che dimostra, semmai ce ne fosse bisogno, che quando la squadra è al completo (i problemi di Arthur, Nico Gonzalez e Bonaventura nello stesso periodo hanno inciso) il tecnico viola porta oltre i propri limiti questa squadra. La vittoria più bella Italiano e la Fiorentina ieri non l’hanno data alla Lazio ma proprio a quei tifosi che prima della partita, leggendo la formazione, hanno scritto cose cosi. Questi solo alcuni dei tantissimi messaggi con contenuti simili:

