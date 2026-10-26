La Penna arbitra Fiorentina-Atalanta: dal corner fantasma contro l'Inter ai successi contro Juve e Napoli

Sarà Federico La Penna a dirigere Fiorentina-Atalanta

Federico La Penna sarà l’arbitro di Fiorentina-Atalanta, sfida in programma giovedì 29 ottobre alle 20.45 allo stadio Franchi. Il direttore di gara della sezione di Roma sarà coadiuvato dagli assistenti Bahri e Moro, mentre il ruolo di quarto ufficiale spetterà a Marinelli. In sala VAR ci sarà Gariglio, con Dionisi nel ruolo di AVAR.



Sono 17 le partite dirette da La Penna con la Fiorentina, considerando tutte le competizioni. Il bilancio è perfettamente in parità: sette successi per i viola, tre pareggi e sette sconfitte.



Tra i ricordi più significativi c’è senza dubbio il 3-0 conquistato dalla Fiorentina sul campo della Juventus il 22 dicembre 2020. Una vittoria storica, la prima dei gigliati all’Allianz Stadium, maturata grazie alle reti di Vlahovic e Caceres, oltre all’autogol di Alex Sandro. Con il fischietto romano, la Fiorentina ha ottenuto anche il successo per 3-1 contro il Napoli l’8 ottobre 2023.



Di segno opposto il ricordo della trasferta contro l’Inter del 10 febbraio 2025, terminata 2-1 per i nerazzurri. Il gol che sbloccò la partita, arrivato con un’autorete di Pongracic, fu preceduto da un calcio d’angolo assegnato erroneamente: al momento del cross di Bastoni, infatti, il pallone aveva già superato la linea di fondo.

