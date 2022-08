La pacchia è finita, la Uefa vuole punire Juventus, Inter e Roma per aver violato il Fair Play Finanziario

Juventus, Inter e Roma sarebbero tra le squadre a rischio sanzioni Uefa per il Fair Play finanziario, con nerazzurri e giallorossi che, oltre a una multa, verrebbero punite anche con delle restrizioni al calciomercato. L’indiscrezione è stata riportata dal quotidiano Times, secondo cui il governo del calcio europeo dovrebbe annunciare a settembre una serie di provvedimenti che coinvolgerebbero 20 club in tutto, tra cui anche Barcellona, PSG e Arsenal.

Secondo il Times, le sanzioni per Inter e Roma riguarderebbero la stagione 2020/21. L’Uefa le avrebbe già allertate e, in questo momento, i vertici dei club avrebbero aperto un negoziato per ridurre i provvedimenti. Nel mirino della Uefa, sempre per la stagione 2020/21, ci sarebbe anche la Juventus, ma la posizione dei bianconeri sarebbe ancor più complicata per via della questione Super Lega. Sia i bianconeri che il Barcellona, infatti, si rifiuterebbero di entrare in una negoziazione con la Uefa per ridurre le sanzioni. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito.

CRISCITIELLO ESALTA LA FIORENTINA