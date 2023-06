La nuova frontiera del gioco digitale: i crash games

Cosa sono i crash games: la nuova tendenza dei casinò online

Come ogni settore nel mondo anche quello del gioco d’azzardo è in continua evoluzione per fornire un servizio sempre migliore e che possa intrattenere con sempre più qualità.

Ciò è stato dimostrato in particolare dalle slot, giochi in cui sono nate molte varianti interessanti e diverse tra loro. Sono stati sviluppati giochi a tema, per permettere all’utente un’esperienza personalizzata e senza dubbio più divertente.

L’ultima novità presentata da molti bookmakers sono i crash games i quali rappresentano la nuova frontiera del gioco, ma come funziona?

Per poter giocare è necessario effettuare una puntata prima che la partita inizi, una volta cominciata un moltiplicatore inizierà a salire fino al “crash” — momento in cui termina il round. Per vincere è necessario fare cashout prima del momento fatidico, evitando quindi di perdere tutto l’importo scommesso.

Perchè è diventato così popolare

Questa nuova tipologia di scommessa sulle piattaforme italiane e sui casinò straniero ha fatto registrare un vero e proprio boom tra gli appassionati del settore, i quali hanno subito capito le qualità e potenzialità del gioco. La domanda quindi è: perchè ha preso piede così velocemente?

Per la semplicità di utilizzo.

Per la velocità tra una manches e l’altra.

Estetica accattivante.

Possibilità di automatizzare il gioco.

I motivi sono semplici ma allo stesso tempo efficaci. Non è necessaria nessuna conoscenza per poter iniziare a divertirti con questa nuova innovazione; le partite sono molto veloci ed in poco tempo si possono fare varie manches. Inoltre è possibile rendere il gioco automatico impostando dei semplici limiti: la percentuale di cashout, l’importo in ogni mano e il numero di giri automatici. Moltissimi di questi crash games hanno un’estetica molto bella la quale contribuisce al piacere del giocatore.

Molti casinò italiani non hanno ancora una grande offerta in questo settore ma molti siti scommesse non AAMS hanno una scelta molto ampia e varia.



Qual è la migliore strategia per questi giochi?

Come per la maggioranza del gioco d’azzardo non esistono alcune regole per poter vincere con sicurezza; anche se con qualche accorgimento si può razionalizzare maggiormente il processo diminuendo la percezione emotiva.

Per esempio è possibile automatizzare il gioco, inserendo in precedenza l’importo della puntata e la percentuale in cui fare cashout. In questa maniera sarà più facile evitare di farsi ingolosire dal salire del moltiplicatore per poi magari perdere la manches per la troppa ingordigia. Viceversa, questa soluzione potrebbe anche farvi perdere grandi bonus; la scelta sta solamente a voi.

Un altro metodo potrebbe essere quello di variare l’importo giocato per recuperare la perdita della mano precedente. Se per esempio in precedenza avete perso un euro, potrete giocarne due e con un moltiplicatore di 1,5x rientrerete della perdita.

Si ricorda comunque che si tratta di gioco d’azzardo e che è quindi pressoché impossibile elaborare delle strategie sicure per poter vincere al 100%; anche se l’abilità del giocatore rimane comunque un fattore decisivo.

Conclusione

Si può dunque affermare che questa nuova tendenza non è una moda ma si stabilirà come nuova modalità di gioco in maniera permanente nel tempo. Già oggi i crash game sono disponibili nella maggior parte dei casinò non AAMS. Grazie all’immediatezza ed alla semplicità d’utilizzo ha una grandissima potenzialità di diffusione; potendo anche diventare il gioco più amato dagli utenti.

