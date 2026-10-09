La Nazione sulla probabile: "Più Valdepenas di Viery, a centrocampo Fagioli-Ndour. In avanti Pellegrino"

Domani alle 15 a Marassi la Fiorentina ripartirà con tutta la rosa a disposizione, compresi quei giocatori che a fine settembre erano ancora frenati dalla condizione

Cinque maglie da assegnare e una fila di candidati che la sosta ha allungato. Vanoli è pronto a ritrovare il campionato con un problema che ogni allenatore vorrebbe avere: scegliere. Domani alle 15 a Marassi la Fiorentina ripartirà con tutta la rosa a disposizione, compresi quei giocatori che a fine settembre erano ancora frenati dalla condizione (Atta e Goncalves su tutti) ma che adesso hanno raggiunto il passo dei compagni. A complicare i conti ci hanno pensato anche le Nazionali, che hanno restituito al Viola Park uomini in fiducia e indicazioni difficili da ignorare. Con due eccezioni: Dragusin, espulso con la Romania, e Pongracic, impiegato con l contagocce dalla Croazia.

Per gli altri invece sono arrivati solo segnali di qualità, in più casi accompagnati da giocate decisive (gol o assist). Quanto basta per rimettere in discussione le gerarchie proprio alla vigilia di una trasferta che tanto dovrà dire sulle reali ambizioni della Fiorentina. La rifinitura di stamattina servirà a sciogliere almeno cinque nodi: il primo è sulla sinistra della difesa, dove Valdepenas conserva un vantaggio su Viery ma il confronto resta aperto. Più antico e sentito tra i tifosi il dilemma legato a Oulai: l’ivoriano non ha brillato con la sua selezione eppure la voglia di vederlo dall’inizio continua ad alimentare il dibattito. Vanoli, al momento, sembra però intenzionato a tenersi stretto il tandem Fagioli-Ndour.

I due azzurri sono stati protagonisti assoluti in Nazionale (maggiore e Under 21) e hanno portato argomenti pesanti a sostegno della conferma: su tutti, qualità in regia e presenza in mezzo al campo. Dalla mediana in avanti il ventaglio poi si allarga. Il terzo interrogativo riguarda Mastantuono, il cui impiego andrà misurato sulle energie rimaste dopo gli impegni con l’Argentina e il viaggio di ritorno (oggi alle 14, in sala stampa, Vanoli dovrà fare il punto ma in ogni caso Gnonto scalpita). Poi c’è il cuore della trequarti: Atta è favorito ma Goncalves offrirebbe al tecnico un’altra soluzione per accendere l’attacco. L’ultimo duello porta così al centravanti: Pellegrino pare in vantaggio, ma Beto è rientrato al meglio dalla Guinea e vuole bruciare le tappe. Tanta abbondanza, dunque: adesso tocca a Vanoli.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione