La Nazione, Milenkovic in uscita: Quarta il nuovo titolare con Igor? La Fiorentina ci pensa

L’addio di Nikola Milenkovic non è scontato, ma è comunque possibile. La Fiorentina non vuole farsi trovare impreparata in caso di cessione del difensore serbo e pensa alle alternative. Secondo quanto riportato da La Nazione, una delle possibilità è che venga promosso Martinez Quarta titolare con Igor. I viola, a quel punto, dovrebbero muoversi sul mercato andando a prendere due alternative. Possibile, però, anche l’arrivo di un difensore importante di piede destro, più vicino alle caratteristiche del serbo. Saranno settimane importanti in casa viola per la costruzione della difesa in vista della nuova stagione.