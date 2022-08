La Nazione: “Giusto aspettare ancora Ikoné. Atto necessario e pratico alla causa Fiorentina”

Stefano Cecchi, firma de La Nazione, ha parlato di Jonathan Ikoné, calciatore che sta facendo molto discutere Firenze per il suo rendimento: “Io lo aspetto ancora. Potrebbe sembrare un atto fideista, invece a me il fatto di non chiudere ancora la porta in faccia a Ikone pare un ragionamento figlio della razionalità, un atto necessario e pure pratico per la causa viola“. La Fiorentina scenderà in campo domani contro il Twente, sarà la partita della svolta per Ikoné?