La Nazione: "De Gea si riscatta e para l'impossibile ma la Fiorentina crolla nel finale e torna all'inferno"

Le tante parate di David De Gea illudono la Fiorentina che torna da San Siro con una sconfitta

"Primo quarto d'ora in equilibrio. Anzi con una Fiorentina più vivace rispetto all'avversario. Un paio di intuizioni di Mastantuono portano l'azione in zona Provedel dove però prima Pellegrino e poi Ndour sono imprecisi. L'Inter si accende soprattutto in contropiede e spinge con Mkhitaryan e Carlos Augusto trovando una difesa viola ordinata ma spreca la prima vera occasione con Diouf che spara in curva. Ripartenza viola e di nuovo Mastantuono in regia anche se quel tenersi sempre e comunque stretto il pallone al piede gli fa perdere lucidità al momento di poter cercare la conclusione a rete. A gelare San Siro ci pensa cosi De Gea con una deviazione d'istinto straordinaria che intercetta una schiacciata di testa da Esposito nell'area piccola. De Gea decisivo anche in chiusura di tempo, quando si allunga a terra per spedire in angolo un diagonale di Thuram. Ed è ancora una rasoiata rasoterra proprio di Thuram a fare tremare la Fiorentina in apertura di ripresa. Sull'azione finisce ko Pongracic. Dentro Viery. De Gea continua la sua domenica di miracoli quando ribatte una botta centrale ancora di Thuram innescato da un cross teso di Carlos Augusto. L'Inter spinge, la Fiorentina si difende e poi spunta Jimenez. Il nemico (fischiatissimo) della Milano nerazzurra per il suo passato da milanista. Lo spagnolo s'inventa una conclusione imprendibile e spettacolare calciando di potenza, in velocità, all'incrocio dei pali. Lo svantaggio incattivisce l'Inter che inizia un assedio pesantissimo alla porta viola.

Sbagliano la conclusione Thuram e Mkhitaryan, poi doppia traversa prima con Carlos Augusto e poi con Calma. Una girata di Gnonto (in campo per Mastantuono) fa sognare il raddoppio mentre l'Inter produce una serie infinita di tentativi da gol. De Gea si supera ancora su Sucic al 90' ma un minuto dopo non può niente sul millesimo rasoterra di Thuram che vale il pari. Ma la partita finisce al 97' con la vittoria dell'Inter: il falo di Valdepenas su Thuram vale il rigore che (gol di Zielinski) fa tornare la Fiorentina all'inferno" come riportato da La Nazione.