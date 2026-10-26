La Nazione "De Gea risponde da campione, la perla di Jimenez. Valdepenas ingenuo, Fagioli in affanno"

Le pagelle de La Nazione che premiano le tante parate di De Gea e la sfrontatezza di Jimenez. Bocciati Fagioli e Valdepenas.

Le pagelle de La Nazione dopo la sconfitta della Fiorentina a San Siro subita nel finale di partita.

I TOP:

De Gea 7,5: La risposta del campione alle critiche non è a parole, ma sempre sul campo. E David campione è nato. Si arrende due volte, è vero. Quasi inoperoso per 35' poi allunga il piede per deviare il diagonale di Thuram. È il preludio alla paratissima sull'inzauccata a colpo sicuro di Esposito. Decisivo ancora su Thuram quando di istinto alza sopra la traversa. Salvato due volte dalla traversa entrambe su Carlos Augusto. Si supera quindi su Sucic.

Jimenez 6,5: Criniera platino anche se ha l'argento vivo addosso. E non solo quando punta l'avversario, ma tutta San Siro sponda nerazzurra. Dopo aver ricevuto un colpo da Mkhitaryan, tira fuori una perla da fuori area che sblocca il punteggio.

Pongracic: Si perde Esposito, ma dietro c'è la manona di De Gea. Gara solida, senza troppi fronzoli: attento a non farsi prendere in velocità. Provvidenziale su Thuram contrastato in modo efficace, sacrificandosi ed esce per un guaio muscolare

I FLOP:

Fagioli 5.5: è lui il baricentro basso del gioco viola. Davanti agli occhi del ct Mancini si prende le responsabilità maggiori nel gestire le giocate offensive. Nella ripresa va un po' in affanno perchè l'Inter alza il ritmo e lo avvolge senza lasciargli troppo tempo per riflettere

Pellegrino 5: Cerca di essere il riferimento per far salire la squadra. Il problema è che gli arriva con il contagocce e per la pressione di Akanji. Macchinoso quando ha la palla buona (l'unica) in mezzo all'area e l'occasione sfuma

Valdepenas 5: Torna titolare nello stadio più difficile, ma lo spagnolo non si fa intimorire, cercando di aggiungere corsa a sostanza quando deve tamponare le folate avversarie. Prova anche a uscire quando la Fiorentina si allunga con risultati altalenanti. Commette un errore di ingenuità quando si fa sorprendere da Thuram che gli prende il tempo e lui lo tira per la maglia (ricambiato) facendolo cadere: il rigore che decide la partita. Unico dubbio. Perchè va lui sul 9 avversario?