La Nazione: "Allarme Atta. Il francese nuovamente ai box con tempi di recupero indefiniti"

La Fiorentina nonostante la sosta di tre settimane non ha recuperato Arthur Atta pagato in estate 25 milioni + 5 di bonus dall'Udinese

La sosta è finita, i problemi di Arthur Atta no. Il francese salterà la sfida di oggi con il Genoa e attorno alle sue condizioni adesso cresce l'allarme: nemmeno la lunga pausa è infatti bastata a risolvere gli acciacchi che lo accompagnano dall'arrivo a Firenze. Un'assenza che pesa e che ora apre interrogativi sulla gestione del giocatore mai davvero libero di esprimersi con continuità. Ieri la Fiorentina, se non altro, ha dato un nome al suo malessere: sovraccarico funzionale all'addome. Una definizione che tuttavia chiarisce poco sulla vera natura del problema e soprattutto non offre indicazioni circa i tempi di recupero. La persistenza dei fastidi alimenta il timore di una difficoltà destinata a protrarsi, anche se parlare di cronicità senza elementi clinici sarebbe prematuro. Finora, per spiegare le assenze con il Pisa e nell'amichevole col Signa, il club aveva richiamato più genericamente la volontà di fargli ritrovare la condizione migliore. Adesso il quadro impone maggiore attenzione. Del resto solo contro il Frosinone, a fine agosto, Atta era riuscito a completare una partita. E le parole di Vanoli ieri hanno aumentato l'incertezza:

"I tempi di recupero? Meglio non dirli, non si sa mai"

Nessuna scadenza, dunque e nessuna garanzia di un rientro rapido. E questo il punto che preoccupa: la Fiorentina rischia di dover fare a meno del francese (pagato 25 milioni quest'estate) ancora a lungo, proprio in un reparto numericamente ridotto. L'emergenza non è certificata ma il campanello d'allarme ha iniziato a suonare più forte, come riportato da La Nazione.