Moviola La moviola: buona prestazione di Colombo, giuste le decisioni su Bremer e Dragusin. Manca un rigore per la Juventus

Corrette le decisioni su Bremer e Dragusin, ma manca un secondo giallo a Oulai. Grave l'errore sul calcio di rigore non concesso per il tocco

La direzione di gara di Colombo in Fiorentina-Juventus 2-2 è, tutto sommato, positiva. È vero, il fischietto lombardo interrompe spesso il gioco, ma bisogna considerare anche il contesto di una partita molto fisica, con entrambe le squadre che scelgono frequentemente di giocare sull'intensità e sul contatto. A livello di metro arbitrale, dunque, nulla da eccepire: Colombo adotta un criterio e lo mantiene per tutta la gara. Gli episodi da analizzare, però, non mancano. Vediamoli brevemente.

Nella prima frazione di gioco arrivano due ammonizioni, entrambe corrette, ai danni dei calciatori juventini. Al 13' finisce sul taccuino dell'arbitro Cabal, mentre al 22' è il turno di Bremer. In entrambi i casi la motivazione è la SPA (Stopping Promising Attack), ovvero l'interruzione di un'azione potenzialmente pericolosa. Nel linguaggio giornalistico si continua spesso a utilizzare, seppur impropriamente, la vecchia definizione di «fallo tattico». Le decisioni di Colombo sono corrette.

Nella ripresa si concentrano gli episodi più interessanti. Al 50' Colombo ammonisce Oulai. A un primo sguardo non è immediatamente chiaro il motivo del provvedimento: il fallo commesso dal centrocampista viola non sembra infatti meritevole di una sanzione disciplinare per imprudenza. L'ipotesi più plausibile è che il cartellino sia arrivato per proteste, considerato anche che il calciatore ivoriano si è lamentato ripetutamente nel corso della gara.

Appena un minuto più tardi, però, Oulai rischia moltissimo. Al 51' il viola interrompe la progressione centrale di Boga.

Colombo fischia il fallo, ma decide di non estrarre il secondo cartellino giallo. La SPA non si configura per pochissimo: se l'azione fosse stata giudicata come un'interruzione di un attacco promettente, sarebbe arrivata la seconda ammonizione e, di conseguenza, l'espulsione.

Al 66' arriva il pareggio della Juventus firmato da Bremer. L'episodio da valutare riguarda un possibile tocco di mano del difensore brasiliano in occasione della rete.

Le immagini, tuttavia, mostrano chiaramente un contatto con una parte del braccio non punibile secondo il regolamento. Il gol è quindi regolare e corretta la decisione di convalidarlo.

Al 79' si verifica l'episodio che ha fatto discutere maggiormente. Dopo un cross in area di rigore, Kolo Muani manca il colpo di testa e il pallone finisce sul braccio di Joao Mario. Colombo lascia proseguire, ma la decisione appare sbagliata.

È opportuno fare chiarezza su un aspetto: i falli di mano rappresentano probabilmente una delle casistiche più complesse dell'intero regolamento, proprio per l'ampio margine di valutazione lasciato alla discrezionalità arbitrale. Detto questo, non convince la spiegazione fornita da Giampaolo Calvarese sul proprio profilo Instagram, dove ha parlato di "pallone inaspettato".

Perché si possa parlare di pallone inaspettato, infatti, la traiettoria dovrebbe essere tale da non consentire al calciatore di prevederne ragionevolmente l'arrivo. È vero che il pallone assume una traiettoria particolare, ma è altrettanto vero che tra il mancato colpo di testa di Kolo Muani e il successivo contatto con il braccio di Joao Mario passa un intervallo sufficiente per consentire al difensore viola di ritrarre l'arto. Non facendolo, mantiene una posizione che rende punibile il contatto. La decisione corretta sarebbe stata dunque quella di assegnare il calcio di rigore alla Juventus. Un errore di Colombo sul terreno di gioco, ma anche del VAR Di Paolo, che avrebbe dovuto richiamare il direttore di gara alla revisione dell'episodio.

All'81' la Fiorentina trova il gol del possibile 3-2 con Dragusin, ma Colombo annulla per una spinta del difensore viola ai danni di Bremer durante la battuta del calcio d'angolo.

In questo caso c'è poco da discutere: Dragusin si libera dell'avversario con una spinta evidente, portata con entrambe le mani sulla schiena del centrale juventino. Il contatto è irregolare e il fischio dell'arbitro è corretto.

Nel complesso, Colombo porta a casa una direzione discreta, mantenendo un metro arbitrale coerente in una gara particolarmente intensa. Diverse decisioni sono corrette, ma pesa l'errore sul tocco di mano di Joao Mario, così come resta discutibile la gestione disciplinare di Oulai, graziato in occasione dell'intervento su Boga. Una prestazione positiva, ma non priva di sbavature, soprattutto nell'episodio più importante della ripresa.