La Juventus vince con il solito aiuto arbitrale, Marelli: “Il calcio d’angolo del vantaggio non c’è”

La Juventus ha vinto col Monza al 94′, risultato che porta i bianconeri primi a +1 sull’Inter in attesa del Napoli. Tutti – ovviamente – si soffermano sul clamoroso finale con il pari di Valentin Carboni seguito dall’1-2 di Federico Gatti. Bisogna però tornare al 12′, quando dopo il rigore (già discutibile di suo) arriva il corner che porta al vantaggio di Adrien Rabiot. Su DAZN, Luca Marelli fa notare come il pallone fosse probabilmente uscito: non dà la certezza, ma dalle immagini sembra proprio che l’ultimo tocco sia stato di Dusan Vlahovic.

Marelli spiega la giocata che ha portato la Juventus in vantaggio. Le sue parole: «Rimane il dubbio che il pallone fosse ancora in gioco nel momento in cui è stato toccato da Vlahovic prima che uscisse dal terreno di gioco. Naturalmente sulla parata sarebbe stato calcio d’angolo, se invece Vlahovic avesse toccato il pallone verso la porta non ci sarebbe dovuto essere il calcio d’angolo ma il calcio di rinvio. Matteo Pessina non tocca mai il pallone, di questo possiamo essere chiari. Rimane il dubbio se il pallone fosse uscito o meno, parliamo di questione di centimetri. Naturalmente il VAR non può fare nulla essendo APP (attacking possession phase, ndr) differente, da qui arriva il primo gol della Juventus». Raffaele Palladino, intervenuto subito dopo, ammette di aver intuito una cosa del genere: «Pessina mi ha detto anche dal campo che l’aveva toccata Vlahovic e non era calcio d’angolo. Sto vedendo adesso le immagini e non sembra calcio d’angolo, peccato».

