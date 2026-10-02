La Gazzetta dello Sport scrive: "Viery sempre più titolare, Vanoli lo conferma come terzino"

Il giocatore brasiliano è sempre più centrale nella Fiorentina

Viery si sta progressivamente prendendo la scena nella Fiorentina e in Serie A. Un impatto notevole per il classe 2005, acquistato dal Grêmio per 15 milioni di euro più 2 di bonus — con un contratto quinquennale che certifica la grande fiducia del club — e primo tassello del mercato estivo nell'anno del centenario viola.

Nato e ingaggiato originariamente dal direttore sportivo Paratici per agire da difensore centrale, il classe 2005 ha visto cambiare il proprio raggio d'azione con l'avvicendamento in panchina tra Grosso e il ritornato Vanoli. Posizionato sulla corsia mancina, ha contribuito in maniera determinante a blindare una retroguardia apparsa fragile nelle prime uscite stagionali, rendendo oggi quasi indispensabile la sua presenza in quel ruolo, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport.

Sebbene contro il Napoli abbia incontrato evidenti difficoltà nell'arginare la velocità di Politano — venendo sostituito al termine del primo tempo —, Viery ha sfruttato la pausa per le Nazionali per affinare i meccanismi da terzino sinistro. Un segnale chiaro in vista della ripresa contro il Genoa, dove va verso una nuova maglia da titolare sulla fascia.

Unico mancino naturale nel pacchetto arretrato dei gigliati, il difensore garantisce una copertura maggiore rispetto all'altro esterno Valdepeñas. Un fattore tattico determinante per Vanoli, desideroso di bilanciare uno scacchiere spinto a destra dalla propensione offensiva di Jiménez (o João Mário) e dalle giocate di Mastantuono, solito accentrarsi giocando a piede invertito. Considerate anche le discese di Njie (o Gnonto e Atta), il tecnico punta su un profilo più bloccato per mantenere l'assetto difensivo al fianco di un ritrovato Dragusin. Una maturità tattica già esibita giovanissimo al Grêmio e che ora Viery intende confermare a Firenze, piazza che ha scommesso con decisione sul suo talento.