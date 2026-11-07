La Gazzetta dello Sport scrive: "Pellegrino ritrova la Juve dove avrebbe potuto andare in estate"

L'attaccante argentino viola affronta la squadra che lo voleva in estate

Quella tra Mateo Pellegrino e la Juventus è una storia di incroci sfiorati e conti da saldare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, durante la scorsa sessione estiva di mercato l'attaccante argentino è stato a un passo dal vestire in bianconero: con la trattativa per Randal Kolo Muani bloccata e Luciano Spalletti in attesa di rinforzi offensivi, il dirigente Giovanni Carnevali aveva inserito il centravanti allora al Parma tra gli obiettivi prioritari per l'attacco. Alla fine, la mossa decisiva l'ha fatta la Fiorentina, garantendosi le prestazioni del classe 2001 per 22,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. Ora, al Franchi, Pellegrino ha l'occasione di trasformare quel corteggiamento mancato in un brutto scherzo per la Vecchia Signora.

Saper fare male alla Juventus non è una novità per Pellegrino: nel corso del campionato 2024/2025, un suo prepotente stacco di testa regalò la vittoria per 1-0 al Parma contro i bianconeri. Domani sera il numero nove viola punta al bis con una motivazione speciale: trovare la seconda marcatura consecutiva dopo quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo ed entrare subito nel cuore della tifoseria di casa. A Firenze, del resto, un gol ai rivali storici vale un posto speciale nella memoria collettiva. Il modello di riferimento è il leggendario connazionale Gabriel Omar Batistuta, di cui si ricorda ancora con forza la rete che nel dicembre 1998 stese la Juventus di Marcello Lippi.

Nelle gerarchie del tecnico Paolo Vanoli, l'argentino ha ormai superato Beto: per la quarta gara di fila toccherà a lui guidare l'attacco dal primo minuto. Pur in un avvio di stagione complicato per i viola — fermi a quota 8 punti in 10 giornate — Pellegrino si è già fatto notare con i gol realizzati contro Torino, Venezia, Sassuolo e Pisa in Coppa Italia. La sfida di domani rappresenta l'occasione perfetta per prendersi definitivamente la scena e trascinare la Fiorentina fuori dalle zone basse della classifica.Alla ricerca del primo gol di testa e dell'intesa con MastantuonoPer battere la Juventus, la Fiorentina punta molto sulle doti aeree del suo centravanti. Paradossalmente, il colpo di testa — specialità con cui Pellegrino ha realizzato ben sei delle nove reti complessive nella scorsa stagione a Parma — non lo ha ancora visto andare a segno in maglia viola. Un'altra intesa da far sbloccare è quella con Franco Mastantuono: l'attaccante ha dichiarato di aspettarsi almeno cinque assist durante l'anno dal talento connazionale, un bottino al momento fermo a quota zero. I segnali di crescita della squadra suggeriscono che la sintesi tra i due sia vicina. Ad accompagnare Pellegrino e compagni ci sarà l'atmosfera delle grandi occasioni: il Franchi si preannuncia gremito in ogni ordine di posto (nei limiti della capienza ridotta dai lavori di restyling), pronto a spingere la squadra con un'importante coreografia di bandierine all'ingresso delle due formazioni sul terreno di gioco.