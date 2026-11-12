La Gazzetta dello Sport riporta: " La Fiorentina deve ancora decidere se riscattare Gonçalves"

Il portoghese ha impressionato tutti nonostante i pochi minuti giocati

Gli sono bastati appena 196 minuti in Serie A per conquistare il cuore di Firenze. Tanto è servito a Pedro Gonçalves per far innamorare una tifoseria che lo ha accolto fin dal primo istante, vedendo in lui il perfetto equilibrio tra classe e concretezza. Dopo essersi sbloccato in Coppa Italia contro il Pisa, il prossimo traguardo nel mirino del portoghese è trovare la prima gioia in campionato: d'altronde il fiuto per il gol fa parte del suo repertorio, come testimoniano le 114 reti siglate in carriera (di cui ben 97 con la maglia dello Sporting). Nel frattempo, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ha già lasciato il segno servendo dalla bandierina un assist al bacio per l'incornata vincente di Mateo Pellegrino contro la Juventus, aggiungendo un altro mattone al suo rapido inserimento.

La questione riscatto In Portogallo danno ormai per scontata la scelta della Fiorentina: al termine della stagione il club gigliato verserà i 22,5 milioni di euro pattuiti per acquisirlo a titolo definitivo, andando ad aggiungersi ai 2,5 milioni già sborsati per il prestito oneroso. Decisamente più prudente, invece, la posizione della dirigenza viola. La famiglia Commisso è entusiasta dell'intuizione estiva del direttore sportivo Fabio Paratici – un colpo chiuso sul filo di lana che aveva immediatamente acceso l'entusiasmo dell'ambiente – ma la strada da qui a maggio è ancora lunga e una valutazione definitiva verrà fatta solo più avanti, rispettando la natura del diritto di riscatto.

In questo arco di tempo, l'attaccante avrà modo di esprimere tutto il suo valore e guadagnarsi la conferma sul campo. Appare invece molto più complicato che scatti l'obbligo condizionato, legato al raggiungimento del 60% delle presenze (con almeno un tempo giocato) unito alla qualificazione in Champions League. Finora una condizione fisica non ancora ottimale ne ha frenato l'impiego, ma la forma sta crescendo di pari passo con i minuti nelle gambe. Dopo essere partito dal primo minuto soltanto contro Como e Juventus, il portoghese si candida adesso a un ruolo da attore principale.

Centralità tattica e leadership La scelta coraggiosa di Paolo Vanoli, che lo ha lanciato titolare nel 4-2-3-1 contro i bianconeri (posizionato tra Mastantuono e Njie alle spalle di Pellegrino), ha pagato dividendi immediati, come confermato dal corner trasformato in oro da Pellegrino. Gonçalves avrebbe persino potuto arricchire la sua serata con una rete personale, fallendo però una chance clamorosa a pochi passi dalla porta. Avrà subito modo di rifarsi alla ripresa del torneo sul campo del Monza, perché l'allenatore non intende privarsi del suo bagaglio d'esperienza, considerato fondamentale all'interno di un gruppo molto giovane. Non a caso, Vanoli lo elogia apertamente anche all'interno dello spogliatoio, indicandolo ai compagni come modello di dedizione e professionalità: dopo il fugace cameo di un minuto contro l'Atalanta, il giocatore aveva già impressionato positivamente entrando a gara in corso a Sassuolo, guadagnandosi così la maglia da titolare nella sfida contro la Vecchia Signora.