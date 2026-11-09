La frecciata di Mancini: "Non chiamo un giocatore perché ce lo dice il suo procuratore"

Il ct della Nazionale italiana ha fatto riferimento al procuratore di Giacomo Calò che si era mostrato deluso dalla mancata convocazione del centrocampista del Frosinone

Nel corso della sua conferenza stampa, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha risposto a una domanda in riferimento ad alcune assenze dalla lista dei convocati. Su tutti il centrocampista del Frosinone Giacomo Calò, protagonista nell'inizio di stagione della squadra allenata da Massimiliano Alvini.

"Non possiamo chiamare i giocatori di 29/30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore", ha detto Mancini.

Pochi giorni fa, infatti, l'agente di Calò, Vincenzo Pisacane, si era augurato che la mancata convocazione del suo assistito non fosse "la morte della meritocrazia".

Mancini già in passato era stato bersagliato dalla stampa e dall'opinione pubblica in merito alle sue scelte in materia di convocazioni.