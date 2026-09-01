La Fiorentina vuole un esterno dopo l’uscita di Gudmundsson, si lavora con un club estero

La Fiorentina vuole piazzare il colpo a poche ore dalla chiusura del calciomercato

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato. Dopo l'uscita di Albert Gudmundsson, il club viola sta lavorando proprio in queste ore per individuare e chiudere un nuovo esterno offensivo proveniente dall'estero. L'addio dell'islandese apre infatti uno spazio importante nel reparto avanzato di Fabio Grosso, nonostante gli arrivi recenti di Beto e Gnonto abbiano già profondamente modificato l'attacco viola.

La dirigenza, però, non sembra intenzionata a fermarsi. Fabio Paratici è al lavoro per provare a sfruttare queste ultime ore di mercato e consegnare a Grosso un'ulteriore soluzione sulle corsie offensive. La pista porta all'estero e potrebbe rappresentare uno degli ultimi movimenti di una sessione particolarmente movimentata per il club viola.

Con la chiusura del mercato ormai imminente, saranno dunque ore decisive per capire se la Fiorentina riuscirà a completare anche questo ultimo tassello.