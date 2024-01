La Fiorentina vuole prendere sia Vargas che Rodriguez. In questo caso sarebbero ceduti due esterni

Settimana decisiva per il mercato della Fiorentina che deve rinforzare la squadra con alcuni colpi che servono a Italiano per continuare a fare bene in campionato e nelle coppe. La società viola ha praticamente in mano sia Ruben Vargas, esterno classe 1998 dell’Ausburg e sia Brian Rodriguez. L’intenzione è quella di portare a Firenze entrambi i calciatori ma per fare questo è necessario che siano 2 gli esterni a lasciare la squadra, gli indiziati in questo caso sarebbero Brekalo e Ikonè. Situazione tutta in divenire ma dalla società viola trapela la non fretta di chiudere tutte queste situazioni di mercato

LA FIORENTINA RITROVA KOUAME