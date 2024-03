La Fiorentina sbatte sul muro del Torino che gioca un tempo in 10 uomini. Poche occasioni

Dopo 30” Arthur prende un colpo da Linetty alla caviglia, Fiorentina in apprensione. Al 3’ bello scambio tra Biraghi e Beltran, chiude il difensore granata in corner. Al 7’ Ranieri ammonito per fallo su Bellanova. All’8’ Ilic va ko dopo uno scontro con Biraghi, costretto ad uscire dal campo per un infortunio al ginocchio sinistro. Al 17’ Nico perde una palla sanguinosa, Zapata va alla conclusione, palla alta. Al 18’ ancora Torino, palla dentro di Bellanova per Vlasic che va alla conclusione, salva Terracciano. Al 21’ Ricci dentro per Sanabria che non trova la porta. Al 25’ Biraghi crossa dentro per Nico che di testa tira fuori. Al 31’ Ranieri sbaglia e si fa sorprendere dal pallone, Sanabria scappa davanti a Terracciano ma poi sbaglia. Al 34’ corner dentro sul quale arriva Nico ma non colpendo bene il pallone non trova la porta. Al 38’ Zapata spinge via Milenkovic e firma l’1-0, palla deviata da Ranieri. Il Var richiama Marchetti all’OFR, gol annullato. Ammonito Beltran per proteste, salta la Roma. Al 50’ fallo di Ricci su Nico, ammonito. Al 52’ doppia ammonizione per Ricci per proteste, espulso. Ammonito Arthur.

Nel secondo tempo fuori Sanabria, dentro Ginetis. Italiano anche cambia, toglie Arthur, al suo posto Maxime Lopez, fuori Beltran dentro Barak. Al 46’ Bonaventura per Barak che va alla conclusione deviata in angolo. Al 52’ ripartenza pericolosa del Torino, Bellanova va alla conclusione, palla deviata in angolo da Terracciano. Al 54’ esce Ranieri per fare spazio a Mandragora che va a fare il centrale. Al 60’ buona trama di gioco della Fiorentina, Sottil va alla conclusione, palla fuori. Al 63’ cross dentro sul quale Bonaventura colpisce di testa, Milinkovic-Savic salva con una gran parata. Al 68’ fuori Sottil, dentro Ikone. Al 71’ Zapata vince sul corner il duello aereo, palla fuori. Al 76’ conclusione centrale di Nico. Al 79’ tiro dalla distanza che finisce alto. All’81’ Biraghi dentro per Belotti che prova il colpo di tacco. All’83’ ammonito Barak per fallo su Bellanova. Dentro Pellegrini per Zapata. All’85’ fuori Bonaventura, dentro Nzola. All’86’ fuori Linetty dentro Sazonov. Al 90’ diverbio tra Juric ed Italiano, giallo al mister viola, rosso ai granata. Al 92’ buona parata di Milinkovic su Nico. Al 93’ conclusione alta di Belotti.