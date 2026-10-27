La Fiorentina ringrazia la Curva Fiesole: "Uniti sugli spalti, uniti in campo, uniti per la maglia"

La società viola risponde al messaggio della Curva Fiesole e rilancia l'appello ai tifosi in vista dell'Atalanta: Riempiamo il Franchi e facciamo sentire alla squadra la forza di tutta Firenze"

La Fiorentina, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha voluto ringraziare la Curva Fiesole per il messaggio di vicinanza e sostegno rivolto alla squadra e a tutto l'ambiente viola in un momento particolarmente difficile. La società ha sottolineato l'importanza dell'affetto e del senso di appartenenza dimostrati dalla tifoseria, riconoscendo al tempo stesso la responsabilità di ripagare questo sostegno con impegno, coraggio e determinazione sul terreno di gioco. Il club ha inoltre raccolto e rilanciato l'appello della Curva Fiesole in vista della sfida di giovedì contro l'Atalanta, invitando i tifosi a riempire il Franchi per sostenere la squadra.

Ecco le parole della Fiorentina: "Grazie alla Curva Fiesole per le parole di amore, appartenenza e responsabilità rivolte a tutta la famiglia viola. In un momento difficile, la vostra vicinanza e la volontà di stringervi ancora una volta intorno alla squadra hanno un valore enorme.



Sappiamo che il sostegno di Firenze merita l’impegno, il coraggio e la determinazione con cui affrontiamo ogni partita. È una responsabilità che sentiamo tutti.



L’appello della Curva è anche il nostro: giovedì, contro l’Atalanta, riempiamo il Franchi, coloriamolo di viola e facciamo sentire alla squadra la forza di tutta Firenze. Ogni voce, ogni bandiera, ogni tifoso può dare una spinta in più.



Uniti sugli spalti, uniti in campo, uniti per la maglia.



Avanti Firenze. Forza Fiorentina."