La Fiorentina Primavera di Andreazzoli fermata dalla Dinamo Tbilisi: finisce 1-1 in Georgia
Il ritorno del match previsto per il 9 dicembre al Viola Park
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2026 18:12
Finisce in parità la trasferta georgiana della Fiorentina Primavera, impegnata a Tbilisi contro la Dinamo nell'andata del terzo turno di Youth League. I ragazzi di Andreazzoli avevano sbloccato il risultato sul gong della prima frazione di gioco, al 44', con la firma di Turnone, riuscendo poi a gestire il match per gran parte della ripresa. Nel finale, però, Aduashvili ha ristabilito l'equilibrio per i padroni di casa, fissando il risultato sull'1-1. Il pass per il turno successivo si deciderà al Viola Park il 9 dicembre.